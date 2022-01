Serie A, assemblea urgente per discutere l’emergenza Covid: sarà introdotto il tetto di 5.000 spettatori?

Sabato 8 gennaio l'assemblea dei club di Serie A deciderà le misure da adottare per contenere i contagi da Covid-19. Tra le ipotesi, il pubblico ridotto.

Per fronteggiare l’emergenza Covid-19, una riunione urgente dell’assemblea dei club della Lega di Serie A è stata convocata per sabato 8 gennaio 2022.

“È stata convocata d’urgenza un’assemblea di Lega per valutare le misure da prendere in virtù dei contagi da Coronavirus e di quanto avvenuto ieri, con la telefonata del premier Mario Draghi e l’ipotesi di proseguire il campionato a porte chiuse.

L’appuntamento è per oggi esclusivamente in videoconferenza alle ore 13.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 15.30 in seconda convocazione”, è spiegato nella nota diffusa nella mattinata di sabato 8 gennaio.

Secondo la nota, nell’incontro verranno discussi i seguenti argomenti:

verifica poteri

comunicazioni presidente e amministratore delegato

emergenza Covid: delibere in ordine alla partecipazione del pubblico alle gare delle competizioni

varie ed eventuali

All’ordine del giorno, quindi, anche la riduzione della capienza degli stadi. Un’ipotesi è quella di fissare il tetto massimo a 5.000 spettatori per il mese di gennaio. Dopo il turno di domenica 23 ci sarà la pausa nazionali e la Serie A riprenderà nel weekend del 5 e 6 febbraio.

