Serie A, caso plusvalenze fittizie: prosciolti tutti i dirigenti e società

La bufera giudiziaria sulle presunte plusvalenze fittizie, che si era abbattuta sulla Serie A, si è risolta in una bolla di sapone

Come raccolto da alcune importanti testate giornalistiche italiane, il processo per il caso delle presunte plusvalenze fittizie si è risolto con un nulla di fatto.

Caso plusvalenze fittizie, prosciolti tutte le società di Serie A interessate

Nessuna condanna per Juventus, Napoli, Empoli, Genoa e Sampdoria: le società di calcio che erano finite nella bufera.

Stessa sorte anche per le squadre di Serie B (Parma e Pisa) e quelle di Lega Pro (Pro Vercelli e Pescara), oltre a quelle fallite (Chievo Verona e Novara).

Serie A, decadute le richieste di inibizione per tutti i dirigenti delle società accusate

Stessa sorte anche per tutti i loro dirigenti tra i quali spiccavano i nomi di Fabio Paratici, direttore sportivo ex Juventus e ora in forza al Tottenham, il suo sostituto alla Vecchia Signora Federico Cherubini, il vice-presidente ed ex pallone d’oro Pavel Nedved e soprattutto il numero uno bianconero Andrea Agnelli.

Decadute anche le richieste di inibizione per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e per i suoi figli Edoardo e Valentina.