Serie A: il Milan è Campione d’Italia per la 19esima volta

Il campionato di serie A 2021-2022 è ora davvero finito. Il Milan di Stefano Pioli è tornato ai vertici del calcio italiano e sogna la Champions League.

Il Milan di Stefano Pioli sta vivendo il suo sogno più grande. I rossoneri con 86 punti sono riusciti finalmente a tornare ai vertici del calcio e a conquistare uno scudetto che vale oro. I nerazzurri si fermano a 84, non abbastanza per il titolo, ma sufficiente per andare in Europa.

Sassuolo-Milan, Pioli: “Sappiamo di avere una grande occasione”

La sorvegliata speciale di questa 38esima giornata di campionato è proprio il Milan che grazie al punteggio di 0-3 contro il Sassuolo è ad un passo dallo scudetto. Stefano Pioli poco prima che iniziasse la partita ha dichiarato alle telecamere di DAZN di avere grandi idee, ma anche tutta la carica per vincere quest’anno il titolo: “Ho visto le solite facce.

Sappiamo di avere una grande occasione e faremo di tutto per coglierla. Abbiamo fatto tanto per arrivare fino a qui, ora ci manca l’ultimo sforzo. Serve entusiasmo e giocare da Milan. Se siamo arrivati fino a qui è perché abbiamo le idee chiare e deve essere così anche oggi”.

Di seguito vediamo le formazioni ufficiali scese in campo alle 18:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Henrique, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Dionisi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Inter-Sampdoria, Marotta: “Nei miracoli bisogna crederci”

Se da un lato il Milan sta già sognando, altrettanta attenzione va puntata sull’Inter che è stata artefice nella ripresa di un grande recupero. “Nei miracoli bisogna crederci per far sì che si avverino, credo nelle nostre capacità e in quelle del Sassuolo: può capitare di tutto ma noi abbiamo un avversario da superare”, sono state le parole di Marotta poco prima del fischio di inizio.

Queste sono state invece le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter: