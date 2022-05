Serie A, Fiorentina-Juventus: contatto tra Piatek e Chiellini. Il difensore bianconero sanguina in volto

Attimi di tensione durante la partita Fiorentina-Juventus. Giorgio Chiellini a seguito di un violento contatto è uscito dal campo.

Poco prima della fine del primo tempo Giorgio Chiellini è stato protagonista di un violento contrasto avuto con Piatek. Il difensore bianconero, proprio nei frangenti in cui la Fiorentina passava in vatanggio è stato costretto ad uscire dal campo sanguinante in volto.

Con questa disavventura, l’esperienza alla Juventus giunge davvero al termine. Nell ripresa è stato sostituito da Rugani.