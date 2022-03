Serie A, Cagliari-Milan 0-1: i rossoneri rispondono al Napoli e allungano sull’Inter

Ai rossoneri basta un gol per battere il Cagliari di Mazzarri: i rossoneri si impongono in Sardegna, rispondono al Napoli e allungano sull'Inter

Il Milan vince 1-0 a Cagliari e allunga in vetta alla classifica di Serie A. Ai rossoneri basta il gol di Bennacer per rispondere al Napoli e allungare sull’Inter, bloccata a San Siro dalla Fiorentina. Diavolo a +3 sul Napoli e +6 sull’Inter.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Grassi, Dalbert, Lykogiannis; Marin, Joao Pedro; Pavoletti. All. Mazzarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Il primo tempo

Cagliari tignoso che spesso abbiamo visto in questa seconda parte di stagione. Il Milan però sente l’odore dell’occasione scudetto ed entra in campo con la rabbia giusta, creando alcuni pericoli e prendendo un legno con Kessie.

L’assalto però è poco preciso e la prima frazione di gioco si chiude a reti bianche a Cagliari.

La ripresa

Milan che riparte forte ma serve un guizzo per sbloccare la gara in casa del Cagliari. Arriva al 59esimo con la sponda di Giroud e un mancino sorprendente di Bennacer che sblocca la partita. Basta e avanza per strappare i tre punti.

Serie A, Pioli sempre più in vetta

I rossoneri non falliscono l’occasione di allungare in classifica sull’Inter, frenata oggi sull’1-1 a San Siro dalla Fiorentina di Italiano. Milan al momento a quota 66 punti, con 6 di vantaggio sull’Inter (più uno considerato il vantaggio negli scontri diretti) e tre sul Napoli, anche se i nerazzurri devono ancora recuperare la gara di Bologna. E domani può rifarsi sotto anche la Juventus, attesa dalla partita contro la Salernitana.

