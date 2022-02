Serie A, Inter-Milan 1-2: i rossoneri portano a casa tre punti preziosi

Allo stadio Meazza Inter e Milan si sono sfidate in un derby "senza esclusioni di colpi". I rossoneri hanno trionfato per 1-2.

Sfida di lusso in questa 24esima giornata di campionato. L’Inter ha sfidato il Milan allo stadio Meazza. In palio tre punti preziosi ai fini della classifica. A trionfare il Milan che ha vinto per 1-2. Per l’Inter gol di Perisic 38esimo ; per il Milan doppietta di Giroud (75′; 78′).

Serie A Inter Milan, le formazioni ufficiali