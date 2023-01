Serie A, Inter-Napoli 1-0: minuto di silenzio per Pelé. Dal Meazza parte l'applauso

Terminati i mondiali per la serie A è arrivato il momento di ripartire e lo ha fatto con un match particolarmente atteso.

Allo stadio Meazza stanno giocando Inter e Napoli. Da segnalare il minuto di silenzio per Pelé, recentemente scomparso e l’applauso che gli è stato dedicato da parte di tutti i tifosi.

Prima dell’inizio di #InterNapoli, un minuto di silenzio in memoria di Pelé. — Inter (@Inter) January 4, 2023

Serie A, le formazioni ufficiali di Inter-Napoli

Di seguito vediamo quali sono le due formazioni scese in campo nel primo minuto della partita:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku. Allenatore: S. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

Il primo tempo: piccoli problemi per il Napoli

La squadra guidata da Luciano Spalletti, forte del suo primo posto in classifica è scesa in campo con grande serenità. L’impresa dovrà invece essere compiuta dall’Inter che con 31 punti è virtualmente quarta in classifica. Ad ogni modo tra le due formazioni c’è una grande equilibrio dal punto di vista tattico, sebbene l’Inter si sia già resa pericolosa con una palla gol che è stata tuttavia “sprecata” da Darmian. Anche il Napoli ha avuto la sua occasione con Zielinski che intorno al 30esimo minuto non è riuscito a finalizzare l’azione in area.

Farà discutere il secondo tentativo dell’Inter. Questa volta è stato Barella a cercare il vantaggio. Il nerazzurro ha calciato con un destro dal limite dell’area, ma Meret non si è fatto trovare impreparato. Il pallone viene respinto, ma il direttore di gara ha segnalato fuorigioco. L’episodio farà discutere.

Ci sono stati inoltre dei piccoli problemi per il Napoli sul fronte degli infortuni. Al sedicesimo il gioco si è fermato a seguito di uno scontro tra Politano e Calhanoglu.

Il giocatore della squadra partenopea ha accusato problemi alla spalla. Dolori al polso anche per Anguissa che è rimasto in campo.