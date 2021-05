Serie A, Inzaghi all’Inter e Spalletti al Napoli: ci sono le firme

Novità in Serie A. Giungono le firme serali di Simone Inzaghi e Luciano Spalletti, rispettivamente nuovi allenatori di Inter e Napoli.

Serie A, Inzaghi all’Inter

Si chiude l’avventura di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio, che ha firmato in serata il nuovo contratto con l’Inter.

Biennale per Simone Inzaghi, che prende pertanto il posto di Antonio Conte. L’ormai ex allenatore biancoceleste si è recato oggi a Milano per incontrare i dirigenti nerazzurri e stabilire gli ultimi dettagli dell’accordo definitivo.

Serie A, Spalletti al Napoli

Dopo due anni dall’ultima esperienza, torna in panchina anche Luciano Spalletti, questa volta sulla panchina del Napoli.

Anche Spalletti ha firmato in serata il contratto che lo legherà agli azzurri per i prossimi due anni. Adesso manca solo l’ufficialità, ma intanto le firme sui contratti sono arrivate, con Spalletti pronto a guidare il Napoli, mentre Simone Inzaghi l’Inter.

Serie A, le parole di Moratti

Confermate, quindi, le voci che volevano Spalletti alla guida del Napoli, mentre Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. A tal proposito, ricordiamo, che l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, a proposito del tema allenatori ha dichiarato: “Spalletti? È molto bravo, un allenatore professionale attento e innamorato del calcio.

Ha grandi ambizioni e quindi è un’ottima scelta da parte del Napoli”.

Soffermandosi sull’addio di Conte all’Inter aveva poi aggiunto: “L’addio di Conte credo sia diverso da quelli dei suoi predecessori. È un allenatore molto ambizioso e si vede che non ha avuto certe garanzie progettuali.”. Sul suo possibile sostituto, inoltre, ha aggiunto “Inzaghi è molto bravo come allenatore. Mi piace il suo modo di interpretare il calcio e credo sia un’ottima soluzione per l’Inter per il post Conte”.

Serie A, Allegri alla Juve

In attesa dell’ufficialità dei due nuovi allenatori di Inter e Napoli, la Juventus ha già provveduto a comunicare la fine dell’era Pirlo. Al suo posto, infatti, i bianconeri hanno deciso di puntare sul ritorno di Massimiliano Allegri.

Come si legge sul sito ufficiale della Juventus, infatti: “Massimiliano Allegri è di nuovo l’allenatore della Juventus.

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della Juventus.

Allegri ritrova una panchina che conosce molto bene, un club che ama e che lo ama, per iniziare oggi un nuovo viaggio insieme, verso nuovi traguardi”.