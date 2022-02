Serie A, Juventus-Torino 1-1: ancora un pareggio in casa bianconera

Partita finita in parità all'Allianz Stadium tra Juventus e Torino. Il risultato è di 1-1. Reti di De Ligt (13') e Belotti (62').

Serie A, Juventus-Torino: le formazioni ufficiali

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri.

Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri. Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric.

Buona prestazione del granata in casa bianconera

In questo derby abbiamo visto un Torino convincente sul piano tattico, in grado di dare del filo da torcere alla squadra avversaria soprattutto nei primi frangenti della partita.

Ad aprire le danze sono stati i granata con Mandragora che al sesto minuto ha avuto un’occasione interessante che è stata frenata da Szczesny che non si è fatto trovare impreparato. Al nono minuto ci riprova Brekalo, ma è De Ligt infine a sbloccare il risultato al 13esimo portando i bianconeri in vantaggio sull’1-0 grazie ad una rete nata da calcio d’angolo. Da lì lo scenario sarà quello di una primo tempo molto equilibrato che tuttavia non ha destato molti altri colpi di scena.

Alla ripresa, gli undici di Juric rientrano in campo con un’energia nuova e al 62esimo è Belotti a traghettare la squadra verso il pareggio. La Juventus, pur riuscendo a tenere il gioco, riesce a concretizzare ben poco. Il match finisce dunque in parità dopo 94 minuti di gioco.

Allegri: “Questa sera non eravamo brillanti”

Nel frattempo l’allenatore Massimiliano Allegri, ai microfoni di Dazn, ha commentato la prestazione della squadra: “Non era semplice, questa sera non eravamo brillanti.

Secondo me abbiamo fatto una buona partita, nel primo tempo abbiamo avuto due o tre situazioni dove potevamo prendere gol, nel secondo tempo no. C’è stato impegno, è un punto che portiamo a casa. Non sono preoccupato per gli infortuni, ho una rosa ampia e gli infortuni ci stanno nell’arco di una stagione. Vlahovic è un giocatore molto bravo, ma deve ancora imparare tanto, stasera doveva portarlo in giro per il campo e non dargli punti di riferimento, perché Bremer è molto forte sulle palle dritte, ma meno se lo porti in giro per il campo”.