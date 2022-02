Serie A, Milan-Udinese 1-1: a San Siro finisce in parità

Allo stadio di San Siro si è giocata la prima partita della 27esima giornata di serie A. Tra Milan e Udinese finisce con il risultato di 1-1

La 27esima giornata di serie A è iniziata con la sfida tra Milan e Udinese. Il match finisce in perfetta parità con il punteggio di 1-1. A segnare per i rossoneri Rafael Leao al 29′. Per la squadra ospite Udogie al 66′.

Alle ore 21.00 si attende invece la seconda sfida della serata: l’Inter affronterà il Genoa. In palio tre punti che permetterebbero ai nerazzurri di raggiungere gli undici di Pioli.

Serie A, la formazione ufficiale di Milan-Udinese

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Nehuen Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Zeegelaar; Deulofeu, Beto. Allenatore: Cioffi.

Il commento della partita

I rossoneri hanno pareggiato… di nuovo. Dopo la scorsa sfida contro la Salernitana anche in questo match con l’Udinese è finita in pareggio. La squadra di Cioffi si è rivelata essere un avversario non proprio semplice da battere. Un primo tempo convincente, in particolare, aveva permesso al Milan di passare in vantaggio con la rete di Rafael Leao nata da un cross di Tonali che ha servito una palla preziosa che ha superato, senza troppe difficoltà, la porta avversaria.

Nella ripresa gli equilibri messi in campo si sono rimescolati. Al 67esimo è Udogie ad accorciare le distanze con il gol dell’1-1. Sul finale di partita gli animi si sono scaldati parecchio. Diversi i cartellini gialli estratti dall’arbitro una su tutte un’ammonizione data a Rafael Leao al 95esimo a seguito di una protesta per rimessa non concessa.