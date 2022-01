Serie A, Milan-Spezia 1-2: clamorosa sconfitta dei rossoneri

Grande occasione mancata per il Milan che ha fallito il sorpasso. Il match è terminato clamorosamente 1-2 per lo Spezia.

Quella tra Milan e Spezia allo stadio di San Siro è stata una partita chiave. I rossoneri hanno avuto l’occasione di compiere un importante sorpasso valevole per il primo posto in classifica, ma così non è stato. I rossoneri sono stati sconfitti con il risultato di 1-2.

Gol di Leao (45’+1′) per il Milan e Kevin Agudelo al 64esimo e Emmanuel Gyasi al 90’+6′ per lo Spezia.

Serie A Milan Spezia, come finisce Bologna-Napoli

Nel frattempo in contemporanea si è giocato anche Bologna-Napoli. In questo secondo match a trionfare sono stati i partenopei grazie ad una doppietta di Lozano.