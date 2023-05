Serie A, Napoli-Fiorentina 1-0: Osimhen segna e al Maradona esplode la festa

A Napoli prosegue la festa dello scudetto dopo la Fiorentina. La squadra guidata da Spalletti ha trionfato con il punteggio di 1-0 grazie alla rete di Osimhen. I partenopei sono stati accolti dai propri tifosi nel modo più caloroso possibile con lo stadio Maradona che si è tinto di azzurro.

Serie A, Napoli-Fiorentina: scoppia la festa al Maradona dopo il fischio finale

Aurelio De Laurentiis lo aveva promesso: allo stadio Maradona sarebbe esplosa la festa anche stasera e questa volta ci sarebbero stati tutti, giocatori compresi, che come in molti ora sanno, il 4 maggio si trovavano a Udine. Una volta conclusa la partita i giocatori hanno fatto un giro di campo per ringraziare tutti i tifosi che li hanno sostenuti.

Il presidente del Napoli, nel prendere parola, ha anticipato che il capitolo Champions League sarebbe stato tutt’altro che chiuso: “Questa è una serata straordinaria. Uno scudetto che va dedicato alla Curva A e alla B, ai Distinti, alla Nisida, alla Posillipo, alla Autorità, a tutti i tifosi napoletani che sono a casa, in Italia e nel mondo. Edoardo è stato il mio braccio destro e sinistro con grande pazienza […] abbiamo fatta di strada dalla Serie C alla Serie A fino all’Europa. Tenevo molto alla Champions, volevo regalarvela, ma ci riproveremo l’anno prossimo”.

Spalletti: “Napoli è la città dei miracoli”

La parola è stata passata a Spalletti che ha espresso grande gratitudine per ciò che gli è successo soprattutto negli ultimi giorni: “Allora è proprio vero che Napoli è la città dei miracoli perché se siete riusciti a far vincere un campionato anche a me può succedere di tutto. Se esistesse un modo per trasformare l’amore che c’è questa sera in energia elettrica potremmo illuminare tutti gli stadi della Serie A. Grazie Napoli, grazie tifosi, siete stati tutti protagonisti di questa fantastica storia. Vi voglio bene assaje”.