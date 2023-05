Ripartenza doveva essere per il Milan e così è stato. Il Diavolo di Pioli ha travolto la Sampdoria 5-1 al Meazza, scaricando la delusione post eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter. In gol Leao, Diaz e tripletta di Giroud, inutile il gol doriano con Quagliarella.

Le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli. A disp. Mirante, Tatarusanu, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, De Ketelaere

Sampdoria (4-4-2): Ravaglia; Zanoli, Gunter, Nuytinck, Augello; Djuricic, Winks, Rincon, Leris; Gabbiadini, Quagliarella. All. Stankovic. A disp. Tantalocchi, Turk, Amione, Murillo, Murru, Oikonomou, Ilkhan, Paoletti, Segovia, De Luca, Jesé, Lammers

Il primo tempo

I rossoneri provano subito a scrollarsi di dosso le tossine post eliminazione dalla Champions League e partono forte, con il gol di Leao che sblocca in avvio il match. Scatto d’orgoglio della Sampdoria, già retrocessa in Serie B, e che al 20′ pareggia con l’infinito Quagliarella, sfruttando una dormita della retroguardia rossonera. I blucerchiati poi affondano, con Giroud che segna prima il 2-1 di testa, e poi trasforma un rigore procurato da Leao davanti ai blucerchiati impassibili.

La ripresa

Nel secondo tempo lo spartito non cambia e i rossoneri chiudono definitivamente la pratica con i gol di Brahim Diaz e Giroud, che firma la tripletta. I rossoneri si portano così a un punto dalla Lazio, in attesa della gara di domani.