Allo stadio Olimpico è ufficialmente finita. La partita tra Torino e Milan si è conclusa con il punteggio di 0-0. La situazione della classifica.

Finisce a reti bianche il match valido per la 32esima giornata di campionato tra Torino e Milan. La partita è stata bloccata sul piano tattico per tutto il primo tempo. I rossoneri rimangono comunque ben saldi in cima alla classifica.