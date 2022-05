Udinese-Inter 1-2: i nerazzurri vincono e continuano a inseguire il Milan

Buona vittoria quella dell'Inter in trasferta che ha battuto l'Udinese in questa 35esima giornata di campionato, non senza episodi controversi...

Finisce qui allo stadio di Udine dove l’Inter ha sconfitto la squadra di casa con il punteggio di 1-2. Per l’Udinese rete di Pussetto al 72esimo ; Per l’Inter hanno segnato Perisic al 12esimo e Lautaro Martinez al 39esimo.

Serie A, Udinese-Inter: le formazioni ufficiali

Di seguito le due formazioni ufficiali scese in campo alle ore 18:00:

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 32 Dimarco; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Udinese (3-5-2): 1 Silvestri; 2 Perez, 50 Becao, 22 Mari; 16 Molina, 5 Arslan, 11 Walace, 37 Pereyra, 13 Udogie; 10 Deulofeu, 7 Success. Allenatore: Gabriele Cioffi.

Un episodio destinato a far discutere

La partita appena trascorsa è stata segnata da un episodio controverso che ha fatto discutere non poco. Al 36sesimo il portiere dell’Udinese Silvestri fa un clamoroso salvataggio su un pallone calciato da Lautaro Martinez.

Ed è proprio in questo frangente che succede di tutto: Dzeko finisce a terra in area di rigore a seguito di un contrasto di Marì. Dapprima il direttore di gara Chiffi lascia proseguire l’azione, poi è costretto a fermare tutto. Una volta valutato l’episodio al VAR quest’ultimo dà un calcio di rigore per i nerazzurri, mentre a Marì viene dato il cartellino. Anche il calcio di rigore non è stato privo di polemiche.

Lautaro Martinez che si era presentato al dischetto colpisce prima il palo. Sulla ribattuta la palla viene viene poi toccata da Silvestre rendendo di fatto valido il gol.