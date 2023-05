Serie A, Udinese-Napoli: De Laurentis guarderà la partita al Maradona con i tifosi

Tutta Napoli è in fibrillazione in queste ore per lo scudetto che potrebbe arrivare già stasera, giovedì 4 maggio, con il match contro l’Udinese e potrebbe servire anche solo un pareggio per guadagnare la terza stella. Anche il presidente, Aurelio De Laurentiis è rientrato nella città partenopea dove assisterà alla partita insieme ad cinquemila tifosi, dallo stadio Maradona. Lo ha riportato Rai News.

Serie A, Udinese-Napoli: le formazioni ufficiali

Di seguito vediamo quali sono le due formazioni che scenderanno in campo alle 20.45:

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizizue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Masina, Arslan, Zeegelaar, Abankwah, Buta, Thauvin, Semedo, Guessand. Allenatore: Sottil.

Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizizue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. Padelli, Piana, Festy, Masina, Arslan, Zeegelaar, Abankwah, Buta, Thauvin, Semedo, Guessand. Allenatore: Sottil. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Marfella, Demme, Juan Jesus, Lozano, Simeone, Bereszynski, Zielinski, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Gaetano, Raspadori. Allenatore: Spalletti.

Di Marzio su Spalletti: “Dorme nell’ufficio”

Comunque vada questo sarà un Napoli del quale si parlerà negli annali di Storia. Gianluca Di Marzio ha rivelato quanto l’allenatore sia attento ai dettagli e di come rifletta molto sia pre che post partita: “Dopo Napoli-Milan l’ho visto al ristorante a cena da solo, vuole essere con i suoi pensieri sia prima che dopo la partita. Le gare le rivede moltissime volte. E’ un meticoloso, amante dei dettagli”.

Pozzo: “Stasera cercheremo di vincere”

Nel frattempo sono arrivate le dichiarazioni dell’Udinese, Giampaolo Pozzo. Attraverso i microfoni di Sky Sport ha fatto sapere: “Tifiamo per la nostra squadra ed evidentemente tutti abbiamo voglia di vincere. Il Napoli ha fatto un campionato straordinario, non credo che in passato ci sia stato un divario così netto fra la prima e la seconda in classifica. La squadra di Spalletti ha già vinto virtualmente lo Scudetto dopo un grande campionato. Noi però stasera cercheremo di vincere come facciamo in ogni partita”.