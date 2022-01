Serie A: vinti tre su quattro ricorsi al Tar per la quarantena della squadre

La Serie A ha vinto tre sui quattro ricorsi presentati al Tar contro le Asl e l'isolamento delle squadre. Solo una rimane in quarantena.

La Lega di Serie A ha vinto tre ricorsi sui quattro presentati contro i provvedimenti presi dalle Asl, le Aziende sanitarie locali, sulla quarantena di alcune delle squadre partecipanti alla competizione.

Serie A, vinti tre su quattro ricorsi al Tar: Torino, Udinese e Salernitana escono dall’isolamento

I Tar, Tribunali amministrativi regionali, di Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Campania hanno tolto dall’isolamento i giocatori di Torino, Udinese e Salernitana risultati negativi al tampone.

Serie A, vinti tre su quattro ricorsi al Tar: il Bologna rimane in quarantena

Solo la quarantena di tutto il gruppo squadra del Bologna è stata confermata dal Tar dell’Emilia-Romagna. Nessuno dei giocatori avrebbe infatti ancora ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid-19 e pare che due abbiano avuto la prima solo nella settimana del 3 gennaio.

Serie A, vinti tre su quattro ricorsi al Tar: quando si giocheranno le partite?

Mentre rimane quindi improbabile che domenica 9 gennaio 2022 venga disputata Cagliari-Bologna, potrebbero giocarsi Udinese-Atalanta e Verona-Salernitana, anche se restano incerti date e orari.

Dovrebbero scendere in campo anche Torino e Fiorentina, si sta valutando quando. La partita potrebbe essere rinviata a lunedì 10 gennaio, ore 18.30, ma non si esclude di lasciarla in programma, come originariamente previsto, domenica 9.

