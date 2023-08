Serie B, Tar accoglie ricorso Lecco e dice no alla Reggina

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - Il Tar del Lazio accoglie il ricorso del Lecco che 'torna' in Serie B per il campionato 2023-2024 al via il 19 agosto. E' arrivato oggi il giudizio del Tribunale Amministrativo del Lazio. La Sezione Prima Ter si è espressa, accogliendo il ricorso dell...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – Il Tar del Lazio accoglie il ricorso del Lecco che 'torna' in Serie B per il campionato 2023-2024 al via il 19 agosto. E' arrivato oggi il giudizio del Tribunale Amministrativo del Lazio. La Sezione Prima Ter si è espressa, accogliendo il ricorso della 'Calcio Lecco 1912' respingendo in quanto "improcedibile" quello della Reggina in relazione all'ammissione al prossimo campionato di Serie B. Al momento quindi il Lecco 'torna' in serie B, mentre la Reggina potrebbe andare al Consiglio di Stato.

Dopo la decisione del Tar del Lazio la Lega di Serie B, sul proprio sito, ha aggiornato classifica e calendario inserendo il Lecco e lasciando solo una 'X'. La formazione lombarda nella prima giornata di campionato affronterà il Pisa, mentre resta ancora una casella da definire. Se la Reggina venisse esclusa, in attesa ci sarebbe il Brescia.