“Seriously in love”, il ritorno di Ivana Spagna (in inglese)

Roma, 23 feb. (askanews) – “Seriously in love” è il nuovo singolo di Spagna e sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 25 febbraio. Al brano, accompagnato dal videoclip, disponibile sul canale ufficiale dell’artista, hanno partecipato Larry Pignagnoli, che ha collaborato alle storiche hit “Call me” e “Easy lady” e Rivaz Dj che si è occupato del mix. Spagna ha presentato il brano in inglese al Festival Internazionale di San Marino.