Serpente in un asilo di Latina, paura ma nessun ferito: animale recuperato dai Carabinieri

Scoperto un serpente in un asilo di Latina. Paura tra i bambini, ma per fortuna nessuno si è fatto male. Il rettile è stato trasferito dai Carabinieri.

In un asilo di Latina è stato scoperto un serpente che ha scatenato paura e preoccupazione tra le maestre ed i bambini, ma per fortuna nessuno si è fatto male. La scuola dell’infanzia in questione è il Piccolo Principe in via Aniene dove si è reso necessario l’intervento di personale specializzato dei Cras del Reparto Carabinieri Biodiversità della stazione di Fogliano di Latina.

Giunti sul luogo del ritrovamento, gli esperti hanno provveduto a catturare il rettile garantendo allo stesso il trasferimento in un luogo sicuro. Stando a quanto riferito dalle forze dell’ordine specializzate, il serpente, un esemplare di biacco, sarebbe rimasto incastrato tra le maglie di una rete di ferro alla base dello stabile.

Solo tanta paura dunque, anche perchè il biacco è un tipo di serpente innocuo e non velenoso. Molto frequente in campagna, si tratta di un rettile tipico delle regioni dell’Europa meridionale che attacca solo se realmente infastidito.

In seguito a quanto avvenuto nell’asilo di latina, i carabinieri della Forestale hanno avviato maggiori servizi di controllo del territorio in quanto in questo periodo con l’inizio della quiescenza invernale il biacco va in letargo per tre o quattro mesi.