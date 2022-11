Roma, 5 nov. (askanews) – “Abbiamo tenuto una posizione lineare e riteniamo che debba esser aiutata l’Ucraina perché aiutando l’Ucraina si aiuta l’Europa e si va contro i russi”. Così Debora Serracchiani al corteo a Roma per la pace in Ucraina organizzato dalle associazioni di Europe for peace .