Serracchiani(Pd): serata triste, faremo un’opposizione importante

Roma, 26 set. (askanews) – “Alla luce dei dati visti finora non possiamo non attribuire la vittoria alla destra trascinata da Giorgia Meloni; riteniamo sia una serata triste per il Paese, riteniamo che non sia per quanto ci riguarda un fatto positivo”.

Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera, commentando i dati durante lo spoglio.

“Siamo però la prima forza di opposizione in Parlamento, siamo la seconda forza politica, riteniamo di dover fare un opposizione importante anche perché abbiamo una grande responsabilità di fronte all Europa e al Paese per i passaggi più delicati che sta affrontando”.