Serramenti, Oknoplast per la decima volta vince Prodotto dell'anno

Milano, 26 mar. (askanews) – Oknoplast ha vinto per la decima volta consecutiva il Premio Eletto Prodotto dell’Anno. Per il 2025 a ricevere il riconoscimento è il serramento in alluminio Titano Steel, scelto dai consumatori come il miglior prodotto nella categoria Finestre.

La scelta dei Prodotti dell’Anno avviene attraverso un’indagine condotta da Circana su un campione di 12.000 italiani, che valutano i candidati in base a criteri come innovazione, attrattiva e soddisfazione. Quelli con le migliori valutazioni in ciascuna categoria vengono eletti Prodotto dell’Anno, che quindi si configura come un riconoscimento indipendente.

A ritirare il premio, alla cerimonia all’Alcatraz di Milano, Matteo Guerra, responsabile comunicazione Oknoplast per il mercato italiano. “I consumatori hanno premiato Titano Steel – ha commentato – per la sua audacia, il suo design elegante dato dalle sfumature esterne del telaio e dell’anta che danno carattere alla finestra, dall’innovazione data dalla combinazione della tecnologia, date dalle prestazioni di alto livello e della sostenibilità e la durabilità nel tempo data dall’alluminio che è il materiale in cui la finestra è progettata e costruita”.

Tra le caratteristiche del serramento la resistenza e il comfort abitativo, oltre che la massimizzazione dell’ingresso di luce naturale. Il significativo isolamento termico contribuisce poi a ridurre i consumi energetici.