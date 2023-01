Serravalle Outlet, aperto nuovo ufficio di informazione turistica

Serravalle Scrivia, 20 gen. (askanews) – Un nuovo ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica è stato inaugurato sotto la neve all’interno del McArthurGlen Serravalle Designer Outlet, per la relazione tra il centro commerciale, il territorio alessandrino e tutta la regione Piemonte.

“L’apertura dell’ufficio turistico – ha detto ad askanews Matteo Migani, General Manager del Serravalle Designer Outlet – si sposa perfettamente con la strategia e la volontà di McArthurGlen di avere un impatto positivo all’interno delle comunità nelle quali noi operiamo.

Ci piace svolgere un ruolo attivo e quindi promuovere tutte quelle attività che possono avere una ricaduta positiva dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Nella fattispecie il turismo rappresenta per noi un elemento molto importante ed è per questo che accogliamo con grande piacere l’apertura di questo IAT”.

Nel progetto è direttamente coinvolta la giunta regionale del Piemonte. “È assolutamente una grande opportunità – ha spiegato Vittoria Poggio, assessore regionale a Cultura, Turismo e Commercio – lo è per quest’area dove opera un grande attrattore come l’outlet di McArthur Glen, ma lo è anche per tutta la regione.

Abbiamo voluto portare una vetrina che parta da questo luogo, ma racconti tutto il territorio regionale”.

Commercio e turismo, shopping e scoperta delle destinazioni: i due elementi si intrecciano e spesso si rivelano complementari. Con numeri che danno la misura di ciò di cui si sta ragionando. “Serravalle – ha aggiunto Matteo Migani – ha dimostrato nel passato di essere una destinazione turistica, con oltre 6 milioni e mezzo di visitatori di duecento nazionalità diverse.

Capite bene l’importanza per noi di sposare progettualità che vanno nella direzione di promuovere il turismo a livello locale e regionale”.

Nello IAT sono disponibili materiali informativi e promozionali, per valorizzare l’offerta turistica regionale. “Dobbiamo fare in modo di lavorare tutti insieme – ha concluso Alessandro Zanon, direttore di Visit Piemonte – e andare tutti nella stessa direzione. L’apertura di questo punto informativo in un outlet importante come quello di Serravalle va in questa direzione e ci rende molto felici”.

A essere presentate sono ovviamente le località piemontesi, dalle

Langhe al Lago d’Orta, per esempio, ma anche i servizi di

ospitalità, i circuiti enogastronomici, oltre agli eventi

previsti nella regione.