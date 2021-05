Servizi: Carfagna, 'nomina Belloni premia merito e spirito servizio repubblicano'

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – "Tutti i miei auguri di buon lavoro a Elisabetta Belloni: con la sua nomina a direttore generale del Dis viene premiato il merito e lo spirito di servizio repubblicano. La sua esperienza e il suo profilo professionale altissimo sono garanzia di solidità per la sicurezza nazionale.

Ringraziamo il prefetto Gennaro Vecchione per il prezioso lavoro svolto fino ad oggi". Ad affermarlo in una nota è Mara Carfagna, il ministro per il Sud e la Coesione territoriale.