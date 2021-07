Servizi di assistenza: spesa e commissioni a domicilio tra i più richiesti dagli anziani

Gli anziani sono spesso limitati nella loro autonomia per patologie o per la paura di dover affrontare da soli i rischi di un mondo sempre più frenetico.

Nel post-Covid continua la richiesta di servizi di assistenza per anziani, con una forte domanda per le soluzioni che offrono supporto per la spesa e le commissioni a domicilio. Se da un lato sono aumentati gli utenti digitali durante la pandemia, con oltre 2 milioni di nuovi web shopper con il lockdown secondo le rilevazioni del consorzio Netcomm, gli over 65 privilegiano servizi differenziati adatti alle loro esigenze.

Non si tratta soltanto di acquistare online e ricevere i prodotti a casa, ma della necessità di avere a disposizione un sostegno personalizzato basato su un rapporto di fiducia. D’altronde, negli Stati Uniti il settore della silver economy è già un ambito piuttosto sviluppato, con tantissime imprese che propongono opzioni su misura per le esigenze degli anziani, mentre in Italia le soluzioni presenti sono ancora poche.

Ovviamente non mancano alcuni progetti d’eccellenza anche nel nostro Paese, come il servizio di spesa e commissioni a domicilio per gli anziani proposto da UGO, che consente di richiedere il supporto di un operatore di fiducia, per avvalersi dell’assistenza di un professionista dedicato. In questo modo si può instaurare una comunicazione diretta, per gestire tutte le attività che non si è grado di realizzare in modo autonomo.

Come funzionano i servizi di spesa e commissioni per anziani

Il servizio UGO è davvero semplice da richiedere, infatti basta prenotare online sul portale avvalendosi del sistema guidato disponibile sulla piattaforma, inserire le informazioni necessarie e calcolare il preventivo online in pochi istanti.

Una volta data la conferma il servizio viene organizzato ricevendo il sostegno di un operatore di fiducia, in base alle proprie esigenze, oppure a quelle dell’anziano per il quale è stato richiesto il supporto. Ogni prestazione viene effettuata rispettando rigide procedure di sicurezza sanitaria, dal rispetto del distanziamento fisico all’uso di mascherine, in linea con gli standard indicati dal Ministero della Salute, affinché venga sempre garantita l’incolumità dell’anziano.

Il servizio viene realizzato da operatori qualificati, adeguatamente selezionati e formati, per fornire non solo un aiuto concreto ma anche empatia e un rapporto umano indispensabile nell’interazione con le persone anziane.

I feedback e il monitoraggio continuo garantiscono sicurezza e qualità, come dimostra l’elevata soddisfazione dei clienti nei confronti di un servizio unico nel suo genere, studiato appositamente per rispondere alle necessità delle persone più vulnerabili.

Per quali motivi è possibile richiedere un servizio di assistenza per anziani

I servizi di assistenza si possono richiedere per qualsiasi necessità dell’anziano, sia direttamente dalla persona interessata, sia da parte di un amico o di un familiare. Ad esempio, gli operatori UGO possono svolgere una serie di commissioni per conto degli anziani, come fare la spesa dal fruttivendolo, al supermercato o all’alimentari sotto casa, oppure ritirare un ordine lasciato presso una bottega o un negozio di quartiere.

Inoltre, è possibile rivolgersi a un servizio di assistenza per sbrigare pratiche e commissioni di vario genere, come acquistare prodotti in farmacia, prendere le ricette pronte dal medico di famiglia, pagare bollettini negli uffici postali o persino portare a spasso il cane quando si è impossibilitati a farlo da soli. L’aiuto di un operatore qualificato può essere richiesto sia per pratiche da realizzare in zona, sia per commissioni che comportano una maggiore distanza.

Perché rivolgersi a un servizio di assistenza per anziani?

Gli anziani sono spesso limitati nella loro autonomia, a volte a causa di problemi fisici e patologie, oppure per la paura di dover affrontare da soli i rischi di un mondo esterno sempre più frenetico.

I pericoli in strada per una persona fragile sono numerosi, come sa bene chiunque abbia un parente con patologie, disturbi o soltanto piccole difficoltà legate all’invecchiamento. La società moderna tende a marginalizzare le persone più deboli, le quali possono sentirsi in difficoltà e rinunciare a soddisfare le proprie esigenze.

Non a caso sono numerosi gli anziani che non seguono un’alimentazione adeguata, oppure che non realizzano tutte le visite preventive e le terapie indicate dal medico.

Con il supporto di un servizio su misura, semplice da usare e sicuro un anziano può ritrovare il benessere psicologico, sapendo di poter contare su un aiuto adeguato ogni volta che ne ha bisogno, affinché non si senta solo nell’affrontare le tante piccole sfide quotidiane che caratterizzano la vita nella terza età.