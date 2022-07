Servizi digitali INPS: il portale delle famiglie e l'Assegno Unico Universale

(Adnkronos) – Il percorso di trasformazione tecnologica dell'INPS sta accelerando anche grazie alla messa a terra di strumenti digitali e servizi innovativi in grado di rendere più rapida, efficiente e proattiva l'interazione e la comunicazione con le diverse categorie di utenti.

Uno dei punti di forza dei nuovi servizi digitali dell'Istituto è proprio il fatto di essere progettati su misura per le singole esigenze delle diverse utenze.

Per le famiglie, ad esempio, sono stati progettati il Portale delle famiglie, il sito web dedicato e il simulatore per l'Assegno Unico Universale.

Nello specifico questi nuovi servizi permettono di :

<div class="embed-container">

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/uB0duYxqbn4" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

</div>

Tra i nuovi servizi digitali personalizzati, INPS ha messo a punto il portale delle famiglie, una piattaforma integrata dedicata alla genitorialità.

Per accedere è sufficiente digitare “portale delle famiglie” sul motore di ricerca presente in home page del sito e procedere con l'autenticazione personale mediante credenziali Spid, Cie o Cns. Sul portale delle famiglie è possibile trovare informazioni, consulenza e accedere a diversi servizi che hanno l'obiettivo di supportare genitori e figli nell'interazione con l'Istituto, con particolare riferimento alle attività e alle prestazioni erogate ai nuclei familiari.

Attualmente il portale delle famiglie integra informazioni e prestazioni riguardanti:

Il portale delle famiglie, inoltre, è integrato con il sistema ISEE e il Libretto di famiglia.

Una soluzione che permette di consultare il proprio ISEE o di chiederne direttamente uno nuovo. In pratica si tratta di un unico luogo virtuale dove poter consultare tutte le comunicazioni ricevute in merito alle prestazioni che riguardano il nucleo familiare.

In sintesi, attraverso il portale delle famiglie è possibile:

Per proporre servizi sempre più su misura e personalizzati, inoltre è prevista la possibilità di richiedere simulazioni relative alle diverse prestazioni con quantificazione degli ipotetici importi corrisposti.

Infine, attraverso il portale è possibile proporre proattivamente servizi di interesse per la famiglia, messi a punto sulla base delle informazioni in possesso dell'Istituto.

Per sostenere le famiglie nel crescere i propri figli, INPS ha creato l'Assegno Unico Universale, una misura economica attribuita per ogni figlio a carico fino al compimento di 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili. Per agevolare la comunicazione su questa nuova prestazione, che semplifica e potenzia il sostegno alla genitorialità e alla natalità, è stato creato un sito web interamente dedicato: . Sul sito, di facile consultazione, si trovano tutte le informazioni necessarie sull'Assegno Unico: chi ne ha diritto, quanto spetta, quando fare domanda, come fare per averlo. A disposizione degli utenti anche un simulatore che permette di calcolare l'importo dell'assegno mensile a partire da alcuni dati inseriti sulla composizione del nucleo familiare e il possesso o meno di ISEE. Questo strumento è accessibile liberamente senza credenziali, utilizzando un qualsiasi dispositivo fisso o mobile.

In ottica di trasformazione digitale e semplificazione dei servizi INPS, la gestione delle domande di Assegno Unico Universale avviene interamente online tramite accesso con autenticazione Spid, Cie o Cns alla pagina dedicata all'Assegno Unico sul sito . Dall'acquisizione dei dati utili al calcolo dell'importo, dalla comunicazione dell'esito della domanda fino ai pagamenti ricevuti, ogni passaggio è digitalizzato e verificabile in qualunque momento da pc, smartphone e tablet. Ma non è tutto. Per migliorare ulteriormente l'esperienza e l'interazione con l'utente, è in corso di realizzazione una piattaforma front end centralizzata per la gestione della domanda per l'Assegno Unico e l'unificazione di tutte le procedure di gestione e pagamento degli Assegni Familiari.