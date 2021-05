Servizi: Draghi, 'con mio governo per prima volta donna a capo'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "I governi hanno molto da fare nel rimuovere le barriere all'occupazione femminile e lavorare, con il settore privato, per combattere le discriminazioni sui posti di lavoro. Il tema è al centro dell'azione del nostro governo: stiamo investendo su servizi alla famiglia come gli asili nido, e abbiamo inserito una clausola di condizionalità in tutto il Pnrr per favorire donne e giovani.

Poi sono convinto che gli esempi contino molto, il mio governo ha nominato la prima donna a capo dei Servizi segreti". Così il premier Mario Draghi intervenendo alla seconda giornata del 'Global Solutions Summit 2021' insieme alla Cancelliera tedesca Angela Merkel.