Servizi: Mantovano, 'dopo riforma 2007 mondo è cambiato, nessuna deriva autoritaria'**

Rimini, 22 ago. (Adnkronos) – "L'ultima legge che ha disciplinato il settore" dei Servizi di sicurezza "risale al 2007, in sedici anni è cambiato il mondo più volte: l'incremento dell'attività dell'intelligence finanziaria e la cyber, due aspetti strettamente correlati. Tutto può essere migliorato, però vi è un'esigenza che viene fuori dal comparto, ed è quella di essere più efficiente, di evitare sovrapposizioni, di rendere il comparto più funzionale alle esigenze della sicurezza nazionale, sempre più sofisticare, sempre più varie, che esigono professionalità mirate. Se parlassi di unificazione dei Servizi il riflesso condizionato da parte di alcuni media sarebbe: è arrivato il il Governo di destra, il Governo di destra è tendenzialmente autoritario e quindi la prima cosa che fa è tutto il potere nei Servizi. Questa mi pare una descrizione leggermente caricaturale, perchè la vera novità della riforma del 2007 è stata l'unificazione della guida politica, perchè sia il Servizio interno che il Servizio esterno dipendono dalla presidenza del Consiglio, il problema non è unificazione sì unificazione no, perchè la delega è unificata". Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, parlando al Meeting di Rimini.

"Il problema -ha aggiunto- è come far sì che l'attività dei Servizio eviti di far riferimento a criteri, interno-esterno, che potevano valere all'epoca del Regno di Sardegna, oggi sono un tantino superati. Forse è il caso di trovare un criterio che renda tutto più ragionevole, senza rischi autoritari o peggio totalitari. Il miglior antidoto al potere dei Servizi di informazione e sicurezza è un controllo penetrante da parte del Parlamento. Questo controllo c'è già, può essere reso più incisivo, ma è nell'interlocuzione protetta, riservata, tra Parlamento e Governo la strada per far sì che non ci sia nessuna deriva neanche lontanamente antidemocratica".