Servizi navetta: con la promo di Flibco.com si viaggia da Torino a Malpensa con il 20% di sconto

Raggiungi l'aeroporto di Malpensa da Torino con il 20% di sconto inserendo l’apposito codice durante la prenotazione online.

Flibco.com, nota società che opera nel campo della mobilità aeroportuale, è sbarcata anche in Italia, dopo aver raggiunto un grande successo in altri Paesi dell’Unione Europea. Ha deciso di farlo in grande stile, creando un nuovo collegamento che metta in comunicazione la città di Torino con l’aeroporto di Milano Malpensa.

Il punto di forza dell’azienda è sicuramente il fatto che la tabella oraria delle corse sia costruita dopo aver analizzato con attenzione i voli aerei previsti nella giornata interessata. Questo permette ai passeggeri appena scesi dal volo o che debbano partire di evitare lunghe permanenze in aeroporto e di poter sfruttare al meglio il tempo che precede il decollo o quello che segue l’atterraggio.

A partire dal mese di marzo, infatti, è possibile avvalersi del servizio prenotando direttamente online. Per chi abbia bisogno di usufruire del trasporto all’ultimo momento, non c’è nulla da temere, in quanto si possono acquistare i biglietti direttamente sul mezzo.

Il collegamento è attivo 7 giorni su 7 e le corse previste quotidianamente sono dieci con punto di partenza Torino e dieci che provengono da Milano Malpensa. Le fermate nella città di Torino sono tre, così da permettere ai clienti di selezionare quella più vicina alla propria abitazione, e si trovano in tre punti nevralgici del trasporto urbano: la stazione Torino Porta Susa, Corso Giulio Cesare e la Stazione di Torino Lingotto.

Quali sono i vantaggi offerti dal servizio di Flibco.com

Affidarsi a Flibco.com per raggiungere Milano Malpensa da Torino permette di risparmiare su diversi fronti.

Innanzitutto in termini di tempo, perché l’organizzazione strutturata ed efficace del sistema permette ai viaggiatori di non avere momenti morti e di ottimizzarli per poterli, poi, utilizzare in un secondo momento per rilassarsi o visitare luoghi interessanti.

È previsto, poi, un consistente risparmio economico rispetto all’uso di taxi o di auto private. Il costo del servizio, infatti, è fisso ed è di 22 euro, inoltre fino alla fine di giugno puoi spostarti da Torino all’aeroporto di Malpensa con Flibco.com usufruendo del 20% di sconto sulla tariffa. È sufficiente effettuare la prenotazione online, inserendo in fase di conferma l’apposito codice VIAGGIA-CON-FLIBCO.

Senza considerare che si eliminerà anche l’eventuale spesa che deriverebbe dal lasciare la propria vettura nel parcheggio dell’aeroporto. Ne deriva anche un risparmio a livello di stress perché si elimina la necessità di fare corse o di temere di restare imbottigliati nel traffico o di sbagliare strada o di calcolare le tempistiche.

Ci si potrà sedere a bordo in una confortevole seduta e approfittare del wifi per rilassarsi o, in caso di necessità, per lavorare tramite i propri dispositivi elettronici. Infine non è da trascurare il risparmio a livello di emissioni di CO2: infatti tutti le navette di Flibco.com sono Euro 6, che limitano la quantità di gas scaricati nell’aria.

Flibco.com: viaggiare all’insegna del comfort con mezzi di ultima generazione

I mezzi che utilizza Flibco.com, oltre che essere tutti Euro 6, sono dotati, del servizio gratuito wifi, anche di prese USB e di toilette. I sedili sono comodi e ben distanziati e lasciano ai passeggeri una buona possibilità di movimento.

Tutte le operazioni prodotte a bordo sono controllate tramite un avanzato software che dimostra di avere delle prestazioni veloci ed efficaci. Per quanto riguarda i bagagli, i viaggiatori possono usufruire dell’apposito spazio dedicato al deposito, dove possono collocare anche gli effetti personali più ingombranti, senza compromettere il comfort a bordo.