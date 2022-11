Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Io non so quali sono le ragioni del perchè si sia opposto il segreto di Stato sulla vicenda dell'autogrill. Mi ha stupito. Ho letto la nota di Mantovano che spiega che è stato messo per difendere l'integrità dei servizi, ne prendo atto...

(Adnkronos) – "Io non so quali sono le ragioni del perchè si sia opposto il segreto di Stato sulla vicenda dell'autogrill. Mi ha stupito. Ho letto la nota di Mantovano che spiega che è stato messo per difendere l'integrità dei servizi, ne prendo atto e dico 'ci vediamo nel 2037'". Così Matteo Renzi in una conferenza stampa al Senato.