Un pluripregiudicato di 48 anni, originario di Mariano Comense, ha chiesto di tornare in carcere.

Considerava i servizi sociali troppo faticosi.

Servizi sociali troppo faticosi: detenuto chiede di tornare in carcere

I carabinieri della Stazione di Besana in Brianza hanno eseguito la misura della sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali nei confronti di un pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. Si tratta di un brianzolo originario di Mariano Comense, di 48 anni. Tra i reati commessi ci sono anche numerose truffe online nel nord Italia.

L’uomo riteneva i servizi sociali troppo faticosi, per questo ha chiesto di tornare in carcere.

Il pluripregiudicato è tornato in carcere

L’uomo è stato accompagnato in carcere, dove sconterà i mesi rimanenti. Il 10 dicembre 2022 si trovava in una comunità di zona per la sua pena di sei mesi di reclusione dopo una condanna per guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti. Si tratta di un uomo conosciuto dalle forze dell’ordine, perché è stato arrestato diverse volte per reati commessi sul territorio.

Dopo un mese in una comunità terapeutico riabilitativa, dove vengono svolti lavori manuali, ha realizzato che questa misura non era adatta a lui, perché troppo faticosa. Così è stato arrestato dai militari dell’Arma e portato in carcere.