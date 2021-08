Salvini torna a parlare di un argomento caldo, ossia l'introduzione del servizio militare obbligatorio. Il leader della Lega ha anche motivato il perchè.

Ecco la nuova proposta del leader della Lega Matteo Salvini: reintroduttore l’obbligo di leva per fronteggiare il fenomeno delle Baby Gang. Salvini ha dichiarato di lavorare a questa proposta durante un comizio a Rimini.

Servizio militare obbligatorio, Salvini a Rimini: “Contro le baby gang bisogna reintrodurre la leva”. Le dichiarazioni di Salvini

Si trovava ad un comizio a Rimini, in Emilia Romagna, quando Matteo Salvini ha annunciato che da un po’ di tempo stavano lavorando per introdurre nuovamente il servizio militare obbligatorio, abolito nel 2004. La causa di tale scelta, secondo Salvini, è attribuibile alla diffusione sempre maggiore del fenomeno delle Baby Gang. Salvini infatti ha dichiarato che per arginare questo fenomeno sarebbe necessario riformare attraverso un anno di leva militare obbligatoria tutti quei giovani :”Cretini e delinquenti” che fanno parte di qualche Baby Gang, in modo tale da: “Rendere le idee più chiare a qualche cretino che va a sfasciare macchine e aggredire le persone“.

Servizio militare obbligatorio, Salvini a Rimini: “Contro le baby gang bisogna reintrodurre la leva”. Cosa sono le Baby Gang?

Le Baby Gang sono gruppi di ragazzi dediti a compiere azioni di microcriminalità ai danni di cose e persone e che spesso sono composti anche da minorenni che desiderano sentirsi anticonfromisti o semplicemente più grandi. Nate principalmente in Italia meridionale, negli ultimi anni hanno avuto una diffusione molto ampia su scala Nazionale.

I gruppi di giovani delinquenti sono noti per girare sempre in massa e compiere atti vandalici, tra cui anche aggressioni spesso immotivate o, se motivate, da cose futili.

Servizio militare obbligatorio, Salvini a Rimini: “Contro le baby gang bisogna reintrodurre la leva”. Perchè Salvini ha parlato di Baby Gang?

Se Salvini, in un comizio organizzato per appoggiare il candidato del centrodestra Enzo Ceccarelli, ha parlato di tale fenomeno, è perchè in Emilia Romagna, località nota per il turismo e meta di tanti giovani attratti dalla vita mondana che offre la riviera romagnola, stanno aumentando gli episodi di vandalismo e gli attacchi da parte di alcune Baby Gang locali.

Non è la prima volta che Salvini ha parlato pubblicamente di reintroduzione del servizio militare. Anche stavolta, il leader della Lega, in modo provocatorio, ha preso la palla al balzo per trattare un argomento caldo di cui in Italia si discute da anni e che ha quasi sempre scatenato polemiche tra le varie forze politiche.