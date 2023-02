Orrore a Miami, dove lui avrebbe fatto sesso con la sua alunna di soli 12 anni, arrestato insegnante.

Un docente della Florida è accusato di violenza carnale su minorenne per due distinti episodi ed è stato arrestato dalla polizia. Si tratta, da quanto si apprende di un docente scolastico di Homestead. Per lui la pesante accusa “di aver avuto una relazione romantica e sessuale” con una studentessa che all’epoca aveva 12 anni, questo spiega il rapporto di arresto.

Sesso con la sua alunna di soli 12 anni

Il residente di Tamarac, il 30enne D.A.G insegna al West Homestead K-8 Center dal 2016, ed è finito al centro di una delicata indagine.

L’uomo è stato arrestato in queste ore e portato in prigione perché sospettato di aver fatto sesso con un minore. E sempre poche ore fa, da quanto si apprende, un giudice ha negato la richiesta di essere rilasciato su cauzione. Il 30enne adesso si trova nel carcere della contea di Miami-Dade.

L’orrore andava avanti da ottobre del 2022

Secondo gli inquirenti i genitori della ragazza, che oggi ha 13 anni, hanno riferito che l’uomo aveva avuto rapporti sessuali con la ragazza dall’ottobre dello scorso anno.

In un’udienza in tribunale, il detective della polizia scolastica di Miami-Dade John Messenger ha dichiarato che “l’uomo ha detto che lei gli aveva detto che era la sua ragazza e che avevano fatto sesso in due diverse occasioni, una senza protezione e l’altra con protezione“.