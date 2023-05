Avrebbe fatto sesso per 24 ore con la moglie in una stanza a Castel del Piano, in provincia di Grosseto

Dalla Toscana quella notizia aveva fatto il giro del mondo anche per il rischio di un’amputazione a carico di un uomo che aveva fatto sesso per 24 ore con la moglie: i medici gli salvano il pene. Un turista tedesco in vacanza in Maremma forse non potrà più avere rapporti carnali ma al momento la lieta novella che che quel 50enne avrà il suo pene salvo. Dall’ospedale Misericordia di Grosseto fanno sapere che quella che lo ha quasi ucciso sarebbe stata l’ultima nottata di sesso estremo.

Sesso per 24 ore con la moglie

L’uomo era stato ricoverato d’urgenza per uno shock settico, in gravissime condizioni, dopo una maratona sessuale durata la giornata intera. Quel cimento lui lo aveva messo in atto con la moglie mentre si trovava in vacanza a Castel del Piano, in provincia di Grosseto. Secondo alcuni media che non citano fonti se non un ipotetico racconto della moglie ai sanitari, la coppia potrebbe aver abusato di sostanze stupefacenti: si parla “di metanfetamine, nello specifico l’Mdma, ovvero ecstasy – forse anche mischiate con del Viagra”, secondo Fanpage.

Cosa sarebbe successo al pene dell’uomo

Il 50enne adesso è affetto da cancrena di Fournier, una “necrosi tissutale profonda dei genitali maschili che se non trattata può avere conseguenze gravi come, appunto, l’amputazione dei genitali”. Grazie alle cure puntuale e tempestive l’organo genitale del tedesco parrebbe salvo. L’uomo è ricoverato in rianimazione, sta meglio e potrebbe cambiare reparto a breve.