Sesto San Giovanni, uomo trovato senza vita negli orti comunali: aveva 59 anni

Un dramma ha colpito il comune di Sesto San Giovanni. Per l'uomo che, è stato ritrovato morto nell'orto, non c'è stato più nulla da fare.

A Sesto San Giovanni, comune del milanese, sono stati vissuti attimi difficili dopo che un uomo di 59 anni è stato trovato morto negli orti comunali siti in via Fratelli di Dio. Stando a quanto riporta MilanoToday il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 4 aprile, intorno alle 18.30.

Uomo trovato senza vita a 59 anni: non note le cause del decesso

Non sarebbero note le cause che avrebbero portato al decesso dell’uomo. Si ipotizza tuttavia che la vita di quest’ultimo, un uomo di 59 anni cittadino italiano, possa essere stata stroncata prematuramente a seguito di un malore che non gli avrebbe dunque lasciato alcuno scampo. L’allerta dei soccorsi è stata lanciata da un passante.

L’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 con un’automedica e l’ambulanza. Ogni tentativo di salvare l’uomo è stato putroppo vano e i soccorritori non hanno potuto fare altro se non constatarne il decesso che sarebbe avvenuto qualche ora prima del ritrovamento. Richiesto inoltre l’intervento dei carabinieri di Sesto San Giovanni. Da segnalare che sul corpo del cadavere non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza.