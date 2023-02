Scopriamo insieme il vero nome di Sethu, uno dei cantanti in gara in questa nuova edizione del Festival di Sanremo.

Sethu è uno dei cantanti in gara nella nuova edizione del Festival di Sanremo.

Scopriamo chi è e qual è il suo vero nome.

Sethu: qual è il vero nome del cantante

Sethu è uno dei sei cantanti che salirà sul palco dell’Ariston per la nuova edizione del Festival di Sanremo grazie alla vittoria a Sanremo Giovani. Il cantante si esibirà con il brano Cause Perse, nella serata di mercoledì 8 febbraio, dopo Will e i Modà. Sarà un’ccasione davvero molto speciale per lui, che ha svelato ai microfoni di All Music Italia il significato della sua canzone.

“Sono un po’ agitato e credo sia normale. Il significato del mio pezzo arriva da quando uno commette sempre gli stessi sbagli. Si tratta di una canzone che parla di me e mio fratello. Il brano parla di come nella nostra strada non siamo sempre stati capiti, ma ci siamo sempre fatti forza a vicenda. Alla fine siamo comunque riusciti ad andare avanti. Mio fratello lo vedrete a Sanremo perché suonerà la chitarra all’Ariston” ha spiegato.

Sethu è il suo nome d’arte, ma il suo nome vero in realtà è Marco De Lauri.

Sethu: perché si veste di nero?

Sethu ha dichiarato per chi tifa, spiegando che è molto legato ai ragazzi che hanno partecipato con lui a Sanremo Giovani. Per il resto ha dichiarato di avere grande stima per Lazza, Madame e Mara Sattei. Ha anche spiegato perché si veste sempre di nero. “Mi sono sempre vestito di nero perché mi piacciono le maglie delle band.

Il caschetto l’ho fatto a caso, io avevo i capelli lunghissimi. Avevo visto una foto di un giapponese, avevo voglia di cambiare in quel periodo, sai no, quando vuoi cambiare? Ecco perché mi sono fatto i capelli così” ha dichiarato.