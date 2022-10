È accusata di aver ucciso 5 bimbi e 2 neonati. Al via il processo all''infermiera Lucy Letby, che continua a dichiararsi innocente.

Inizia il processo a Lucy Letby, l’infermiera accusata di aver ucciso sette neonati in ospedale. I fatti risalgono ani anni 2015 e 2016. Il processo avrà un’enorme attenzione mediatica nel Regno Unito.

Sette neonati uccisi in ospedale: a processo l’infermiera 32enne Lucy Letby

La vicenda è avvenuta a Chester presso il Countess of Chester Hospital. L’infermiera 32enne Lucy Letby lavorava nel reparto neonatale di quel nosocomio e gli occhi sono stati puntati quasi subito su di lei in quanto due neonati e 5 bambini sono morti in circostanze misteriose. Nessuno di questi aveva patologie pregresse e tutti sono deceduti a causa di collassi improvvisi. Lucy Letby in un primo momento fu arrestata poi, per insufficienza di prova, è stata rilasciata.

Il processo interessa moltissimo alla stampa inglese

I media inglesi hanno preso d’assalto il tirbunale dove si svolgerà il processo.A livello mediativo, il caso dell’infermiera Lucy Letby, che ad oggi continua a dichiararsi innocente, ha avuto una rilevanza mediatica non indifferenze. Per motivi di sicurezza e di privacy la stampa del Regno Unito non ha diffuso i nomi di coloro che sono coinvolti nel processo, tantomeno quelli delle vittime, dei familiari e dei supersititi a quel reparto neonatale dell’ospedale di Chester.