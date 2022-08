Settembre 2022, le date d'inizio dei programmi tv di punta: da Uomini e Donne a La vita in diretta, passando per X Factor.

Mediaset, la Rai, Sky e tutte le altre Reti stanno scaldando i motori e tra qualche giorno tutti i programmi di punta torneranno in onda. Da Uomini e Donne al GF Vip 7, passando per Pomeriggio 5, La vita in diretta e X Factor: scopriamo la data d’inizio dei format più amati dagli italiani.

I palinsesti della stagione televisiva 2022/2023 sono stati presentati da mesi e, nelle varie Reti nostrane, non ci sono grandissime novità in arrivo. In ogni modo, i telespettatori sono parecchio fedeli e non vedono l’ora di rivedere in onda i programmi di punta di Canale 5, di Rai1 e di tutti gli altri canali. Lunedì 5 settembre 2022 riaprono i battenti tre format molto amati: Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e la Vita in diretta.

Pertanto, rivedremo sullo schermo la coppia composta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, Barbara D’Urso e Alberto Matano.

Da Mediaset a Rai: tutti pronti per tornare in onda

Domenica 11 settembre 2022 è la volta di Domenica In che, come sappiamo da mesi, vedrà ancora una volta Mara Venier al suo timone. Lunedì 12 settembre è la volta di Forum, condotto sempre da Barbara Palombelli. Giovedì 15 settembre va in scena la prima puntata della nuova stagione di X Factor, con una squadra di giudici del tutto rinnovata, mentre sabato 17 settembre tocca a Verissimo di Silvia Toffanin e a Tu Si Que Vales, con il solito staff al completo.

Le Reti nostrane pronte a sfidarsi a suon di share

Tra i programmi che tornano in tv a settembre ci sono anche Amici di Maria De Filippi e Scherzi a Parte di Enrico Papi, entrambi domenica 18. Lunedì 19 settembre i fan amanti del trash possono finalmente tornare a sorridere: ad aprire i battenti sono il GF Vip 7 di Alfonso Signorini e Uomini e Donne della signora Costanzo. Infine, martedì 27 settembre debutta Il Collegio, mentre venerdì 30 settembre tocca a Tale e Quale Show di Carlo Conti.