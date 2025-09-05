È disponibile il numero di settembre del mensile L’Indipendente, una rivista rilegata che offre 84 pagine di contenuti esclusivi. Questo numero è caratterizzato da inchieste, analisi e reportage che non si trovano in altri media, poiché la testata si distingue per l’assenza di pubblicità e per la totale indipendenza dalle influenze politiche ed economiche.

Il tema di copertura: la propaganda europea

La copertina di questo mese è dedicata a un’inchiesta che svela “la macchina della propaganda europea”. Questo complesso sistema di finanziamenti creato dalla Commissione Europea ha come obiettivo quello di influenzare la narrazione di numerosi media. Negli ultimi dieci anni, Bruxelles ha investito oltre un miliardo di euro in programmi pensati non solo per sostenere l’europeismo, ma anche per giustificare ogni decisione politica intrapresa. Il numero in questione offre dettagli su questa “macchina del consenso”, rivelando i nomi delle testate coinvolte, alcune delle quali italiane, e le somme ricevute in cambio della loro indipendenza giornalistica.

La testata si distingue per l’impegno verso un’informazione libera e senza compromessi. All’interno del numero, i lettori troveranno una descrizione approfondita di come tali pratiche possano influenzare l’informazione e, di conseguenza, l’opinione pubblica.

Principi fondamentali de L’Indipendente

Il sottotitolo della rivista riassume i tre pilastri fondamentali che definiscono la missione della testata: inchieste, consumo critico e beni comuni. Ogni parola è stata scelta con attenzione per riflettere l’obiettivo di fare giornalismo con integrità, senza padroni o sponsor da compiacere.

Questi tre principi sono cruciali per un’informazione di qualità. Le inchieste mirano a rivelare gli aspetti meno noti della politica e dell’economia. Il consumo critico è fondamentale per vivere in modo consapevole, mirando a scelte che possano sfidare gli interessi consolidati. Infine, l’attenzione ai beni comuni sottolinea l’importanza di un’informazione al servizio dei cittadini, contrastando le narrazioni delle élite oligarchiche che dominano i media mainstream.

Contenuti del mese: ampia gamma di argomenti

Oltre all’inchiesta di copertura, il numero di settembre offre una vasta gamma di approfondimenti su temi di attualità che caratterizzano l’agenda editoriale: esteri, geopolitica, ambiente e diritti sociali. Ogni articolo è progettato per fornire una visione chiara e critica degli eventi correnti, con l’intento di informare i lettori e stimolare una riflessione consapevole.

Questo numero rappresenta un’opportunità unica per approfondire la conoscenza su temi fondamentali e per comprendere le dinamiche che influenzano le scelte politiche ed economiche in Europa e oltre.