Settimana di caldo: come affrontarla con i condizionatori portatili

La settimana di caldo che comincia il 9 per terminare il 15 agosto con temperature roventi si può affrontare con il miglior condizionatore portatile.

I temporali e le piogge nei giorni scorsi hanno dato un po’ di sollievo e refrigerio, ma era solo una illusione perché si sta per vivere la settimana di caldo più importante e significativa dell’estate. Ecco come riuscire a superarla con alcuni dei migliori consigli e soluzioni utili per un po’ di frescura.

Settimana di caldo

La settimana che è appena cominciata e che dura fino al 15 agosto, il giorno di Ferragosto, rischia di essere la più rovente e calda di sempre. Gli stessi meteorologi affermano che questa si avvia a essere la settimana di caldo maggiormente afosa di tutta l’estate. Il caldo e l’afa la faranno da padrone un po’ su tutta Italia: da Nord a Sud passando anche per il Centro.

In base a quanto affermano i meteorologi, si parla di grande caldo con il ritorno dell’anticiclone africano che, non a caso, prende il nome di Lucifero. Le temperature saranno molto alte, forse le più intense della stagione e si presuppone che possano durare fino al giorno di Ferragosto. Già a partire dalle giornata di lunedì 9 fino a mercoledì 11 agosto si segnalano temperature in notevole aumento.

Il Sud e le Isole maggiori sono le regioni da tenere maggiormente sotto controllo. In Sicilia si parla già di un termometro che potrebbe arrivare a temperature oltre i 45°. La Sardegna e i tratti della Calabria e del Mezzogiorno possono arrivare a 40° e oltre. Le temperature si possono sfiorare anche al centro nord dove a dominare le giornate sarà soprattutto l’afa.

A partire da metà settimana, quindi verso giovedì, la settimana di caldo potrebbe cominciare a interessare le regioni del centro nord. Per quanto riguarda il weekend, quindi le giornate di sabato 14 e domenica 15 agosto si toccheranno temperature fino a 38-39° nella Val Padana. Una settimana di caldo davvero bollente che non darà scampo a nessuno.

Settimana di caldo: consigli

Dal momento che la settimana di caldo che porta a Ferragosto raggiunge temperature decisamente notevoli, bisogna cominciare a capire come affrontarla nel modo migliore con alcuni consigli utili. Per affrontare questi giorni intensi dovuti al calore e all’afa, è bene seguire alcune misure di prevenzione. Prima di tutto, bisogna limitare l’esposizione alle alte temperature.

Inoltre, si consiglia di non uscire nelle ore maggiormente calde della giornata, ovvero tra le 11 e le 18. Per quanto riguarda l’afa in casa, è bene schermare le finestre con delle persiane o veneziane in modo da non far entrare i raggi del sole e godere così di un po’ di refrigerio e sollievo. L’uso di condizionatori portatili, quali Artic Cube, è sicuramente l’ideale per rinfrescare gli ambienti di casa.

Idratarsi bevendo molti liquidi e consumare frutta fresca è il modo migliore per affrontare la dura settimana di caldo. No alle bevande che contengono caffeina ed evitare pasti troppo abbondanti, ma consumare una alimentazione che sia ben bilanciata e leggera. Indossare abiti in cotone, in lino è l’ideale, così come indossare dei cappellini o degli occhiali da sole quando si esce.

Considerando che in questa settimana molti partono per le ferie o il Ferragosto, è bene cercare di non viaggiare nelle ore più calde della giornata e avere sempre con sé una bottiglia d’acqua in modo da idratarsi. Per chi ha animali domestici, l’acqua deve essere sempre fresca e bisogna metterla in una zona che sia ombreggiata.

Settimana di caldo: miglior condizionatore

Per affrontare la settimana di caldo e riuscire a sopperire a questi giorni di calura particolarmente intensa, si può comprare il miglior condizionatore portatile disponibile in commercio. Si tratta di Artic Cube, un mini condizionatore portatile che aiuta a rinfrescare gli ambienti di casa in breve tempo e dona sollievo.

Un elettrodomestico che non ingombra, molto piccolo e adatto a ogni stanza della casa. È possibile portarlo anche in viaggio in modo da sopperire all’arsura. Un mini condizionatore molto facile da usare in quanto bisogna versare l’acqua nel serbatoio, collegarlo e accenderlo. Ha tre velocità di ventilazione che permettono di regolare il controllo in modo che sia adatto alle esigenze di ciascuno.

E’ considerato il miglior condizionatore portatile grazie alla facilità d’utilizzo, ai benefici immediati e al buon rapporto qualità prezzo. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Funziona grazie alla tecnologia di raffreddamento ad acqua per cui l’aria calda entra nell’unità ed è spinta contro il filtro bagnato. In seguito, l’acqua evapora e rilascia aria fresca che rende gli ambienti di casa luoghi piacevoli in cui soggiornare. Molto silenzioso, quindi perfetto anche per la camera da letto.

Un prodotto innovativo ed efficace. Un modo molto rapido per raffreddare e rinfrescare l’aria. I filtri durano a lungo, per quasi 8 ore. Artic Cube è sano ed ecologico, quindi non necessita di gas o refrigeranti chimici. Oltre a raffreddare, purifica e deumidifica gli ambienti di casa. In questo modo, è possibile godere di aria fresca e pulita senza le particelle di polvere.

Artic Cube è originale ed esclusivo e proprio per questo non reperibile nei negozi fisici oppure online. L’utente deve collegarsi al sito ufficiale del prodotto, inserire i dati personali nel modulo per poi inviarlo. Il mini condizionatore è in offerta al costo di 59€ per un prodotto con le spese di spedizione gratis e altre offerte con cui usufruire. Il pagamento si effettua con Paypal, la carta di credito e anche in contanti al corriere alla consegna della merce.

