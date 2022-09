Settimana mobilità, a Bologna Eni presenta il car sharing elettrico

Bologna, 16 set. (Adnkronos) – Si chiama Yo Yo la city car della Flotta Enjoy che sbarca a Bologna con 50 veicoli a disposizione per il noleggio. YoYo si unisce alla flotta del car sharing targato Eni già esistente raggiungendo i 155 veicoli in città tra auto e cargo.

“Eni ha una grande esperienza nel car sharing – ha spiegato Giuseppe Ricci, direttore generale Energy Evolutoin di Eni – siamo partiti con le 500 a benzina, poi con le 500 ibride, oggi allarghiamo la nostra offerta con questo nuovo veicolo che non solo è elettrico ma ha una particolarità unica: il battery swapping. Ovvero quando la batteria è scarica i veicoli vengono portati nella stazione di servizio Eni dotata di cabinet che ospita le batterie e dove viene fatta velocemente la sostituzione delle batterie esaurite con quelle cariche a cura del gestore; quindi nel tempo di un rifornimento a benzina si fa la sostituzione delle batterie, questo migliora lo sviluppo del car sharing elettrico che aveva come grande limite l'esaurimento delle batterie e l'abbandono dell'auto nei posti prestabiliti.Per le auto elettriche del nostro car sharing, il battery swapping viene effettuato direttamente da Enjoy: i clienti potranno così muoversi in totale libertà perché le XEV YOYO sono sempre disponibili con una ricarica della batteria superiore al 30% ”.

Bologna è la seconda città italiana in cui Eni porta YoYo dopo Torino (che è la patria della casa costruttrice Xev) che ha le auto di colore verde già da prima dell'estate 2022. Prossime tappe saranno Firenze (mese prossimo), Milano (da dicembre 2022) e Roma (inizio 2023) ma l'obiettivo è di estendere il servizio alle località balneari in particolare durante il periodo estivo.

“Con questo innesto – commenta Valentina Orioli, assessore nuova mobilità del Comune di Bologna – si amplia l'offerta del car sharing elettrico in città, un modo per dare risposta alle tante richieste che ci arrivano dal territorio e dà la possibilità alle persone di fare scelte diverse per gli spostamenti in città.

E' un'auto che ha circa 180 chilometri di autonomia, una velocità massima di 80 km/h, è molto maneggevole e facile da parcheggiare, adatta ai giovani, ai contesti del centro e dell'area metropolitana”.

A Bologna l'utilizzo di Enjoy consente il parcheggio gratuito sulle strisce blu e nei parcheggi riservati ai residenti, oltre che l'accesso gratuito alla Ztl. Enjoy conta oltre 1 milione di clienti e circa 29 milioni di noleggi effettuati dal 2013 ad oggi.

La flotta complessiva è di 2500 veicoli nelle città di Torino, Roma, Firenze, Milano e Bologna. Per noleggiare un'auto di car sharing è necessario scaricare l'app disponibile negli store Android e Ios e Huawei. Dal proprio smartphone sarà possibile vedere i veicoli disponibili nei dintorni o nella zona richiesta. Una volta raggiunto e sbloccato il veicolo l'intera procedura di noleggio avviene attraverso il proprio telefono.