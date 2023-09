Settore spedizioni, allarme Fedespedi

Roma, 28 set. (askanews) – Si è svolta oggi l’assemblea pubblica di Fedespedi a Roma, la Federazione chiede al Governo il rinnovo del patto per la competitività del commercio internazionale e del Made in Italy, lanciando un allarme sulla mancanza di professionisti del settore.

Semplificazione normativa e investimenti nelle risorse umane: sono queste le leve essenziali per rendere più efficiente il settore delle spedizioni, ne abbiamo parlato con il Presidente di Fedespedi Alessandro Pitto:

“Il tema dell’assemblea di oggi è che vogliamo rilanciare un’alleanza fra il settore delle spedizioni e il settore della produzione. L’Italia vive di export, vive di Made in Italy e quindi ci poniamo di portare l’eccellenza italiana in tutto il mondo”.

In apertura di giornata ha preso parola anche il Viceministro alle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi in rappresentanza delle istituzioni:

“Abbiamo la necessità di integrare sempre di più il rapporto tra pubblico e privato per andare ad individuare degli obiettivi che un paese si deve dare per far in modo che il nostro sistema nervoso della nostra economia possa dare gli impulsi a tutte le articolazioni, così da far crescere il Paese”.

Un’occasione importante per sostenere la competitività del tessuto imprenditoriale e del Made in Italy.