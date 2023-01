Seul, 20 gen. (askanews) – Un grosso incendio è scoppiato in una baraccopoli che sorge nel ricco quartiere Gangnam di Seul. 500 persone sono state costrette a lasciare le loro case, 60 abitazioni sono state distrutte dal fuoco.

La baraccopoli è una delle ultime ancora esistenti in Corea del Sud e sorge all’ombra dei grattacieli di lusso del quartiere Gangnam, reso celebre in tutto il mondo dalla canzone “Gangnam Style” di Psy, in cui ironizzava proprio sulla vita benestante in quel distretto.