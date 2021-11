Seychelles, un paradiso terrestre da scoprire in piena sicurezza

Roma, (askanews) – Un paradiso naturale che si declina in oltre 100 isole che punteggiano l’Oceano Indiano. Le Seychelles si presentano come una meta turistica ideale per chi cerca un contatto ravvicinato con la natura, sia per chi ama il mare sia per quanti invece preferiscono escursioni e arrampicate.

Il clima poi fa delle Seychelles una destinazione per tutte le stagioni, anche quella invernale, offrendo la possibilità di numerose attività come spiega Danielle Di Gianvito, Marketing Representative per l’Italia di Tourism Seychelles.

“È una destinazione in cui le autorità locali hanno posto sempre l’accento e l’attenzione sulla salvaguardia dell’ambiente. L’ecoturismo era uno degli aspetti più importanti già prima del Covid e lo è ancor di più oggi dove le tematiche di salvaguardia dell’ambiente hanno acquisito un’importanza fondamentale. In termini di attività tutto ciò che è connesso all’ambiente, sia di terra che di mare. Metà del territorio delle Seychelles è parco marino e questo naturalmente invita tutti coloro che sono appassionati di diving, di snorkeling, di vela, di pesca, a scoprire i fondali, il mare con tutte le sue bellezze.

Altrettanto per chi è appassionato di percorsi naturalistici: essendo un Paese tropicale l’interno dell’isola di Mahé ha rilievi oltre i 900 metri perciò trekking, hiking, arrampicate. C’è veramente di tutto per chi ama il mare e per chi non lo ama”.

La pandemia ha limitato gli spostamenti e quindi anche il turismo, ma da diversi mesi il flusso di viaggiatori è ripreso ed è in crescita. “C’è stato un periodo, la seconda metà del 2020, in cui il turismo si è azzerato. A gennaio 2021 il governo ha deciso di iniziare una campagna di vaccinazione massiccia per tutta la popolazione che non raggiunge le 100mila unità, e questo ha consentito di mettere il Paese in totale sicurezza. Hanno riaperto i confini il 25 marzo in totale sicurezza, accogliendo vaccinati e non vaccinati da tutto il mondo salvo da quei Paesi dove c’era una situazione di Covid più allarmante. Il turismo già dalla riapertura del 25 marzo è ripreso e molto bene. Ad agosto 2021 gli arrivi erano molto simili numericamente a quelli dell’agosto 2019, in prevalenza da altri mercati piuttosto che da quello italiano perché la decisione di far rientrare le Seychelles tra i 6 paesi corridoi turistici dove gli italiani possono andare in vacanza è arrivata soltanto a fine settembre. L’interesse c’è, ce n’è tanto. Il nostro telefono è bollente perché le richieste di informazioni di come partire, quando andare, che vaccinazioni fare per poter entrare sono le domande più frequenti”. Le immagini delle Seychelles riaccendono la voglia di partire, di viaggiare, di uscire dai propri confini, di ritrovare l’armonia con la natura che in certi luoghi riesce a toglierci il respiro.