Sfera Ebbasta papà per la prima volta: è nato il piccolo Gabriel

Sfera Ebbasta ha annunciato via social la nascita del suo primo figlio.

Sfera Ebbasta è diventato papà del suo primo figlio e sui social ha annunciato la nascita del piccolo con una tenera foto.

Sfera Ebbasta papà per la prima volta

Sfera Ebbasta e Angelina Lacour hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, il piccolo Gabriel.

Sui social il musicista ha scritto: “Tutto quello che farò sarà per te”, e si è mostrato in un tenero scatto mentre stringeva a sé il piccolo appena nato.

La notizia dell’arrivo del bebè era stata data dal trapper alcuni mesi fa con un post via social dove lui e la fidanzata si erano mostrati felici e sorridenti tenendo in mano le ecografie. A seguire la coppia aveva svelato che il nome del piccolo sarebbe stato Gabriel.

Sfera Ebbasta: l’amore per Angelina

Sfera Ebbasta ha confessato che lui e Angelina Lacour si sarebbero conosciuti tramite uno scambio di messaggi via social e da allora non si sarebbero più detti addio.

“Io lo conoscevo come cantante poi quel giorno ha messo una story con sua mamma. Era una cosa molto tenera. E gli ho mandato l’emoji. Da lì abbiamo iniziato a scriverci per un po’ fino a quando è venuto a Ibiza, dove io vivo. E ci siamo visti di persona. Era il 30 giugno del 2019”, ha confessato Angelina Lacour, mentre Sfera Ebbasta ha detto: “Eravamo in spiaggia. L’ho vista in costume e non me ne sono andato più.

Ero a Ibiza per il compleanno di un amico, ma era un pretesto. Volevo conoscerla e capire se c’era feeling: c’è stato. Da quel giorno la seguo anche su Instagram”.