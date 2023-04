Sfera Ebbasta protagonista con due serate all'Arena di Verona

VERONA, 29 apr. (askanews) – Con un colossale trionfo live all’Arena di Verona Sfera Ebbasta ha inaugurato la stagione estiva dei suoi concerti – il Summer Tour prodotto da Trident Music in collaborazione con Thaurus – esibendosi per la prima volta nel tempio italiano della musica nel mondo. Due serate di grande performance che confermano come Sfera Ebbasta sia uno dei protagonisti della scena musicale italiana. Ora il focus è tutto sulle prossime date estive: suonare all’aperto è sempre molto divertente e dà tutto un altro tipo di vibe rispetto ai live nei palazzetti. Era da tanto che aspettavo di tornare in tour d’estate in Italia, mi mancava. Ci sarà da divertirsi!

Quello del Summer tour è uno show che mixa passato e presente di Sfera, con una speciale setlist che si apre con l’ultimo singolo con il rapper tedesco Luciano, Orange, e prosegue con incursioni dagli esordi, passando per le hit di Famoso, i brani del 7 volte Disco di Platino rockstar e il meglio dell’EP Italiano, realizzato insieme a RVSSIAN. Un imponente sistema di ledwall mobili ispirati alle più grandi produzioni internazionali domina la scenografia rendendo lo show ancora più coinvolgente ed immersivo; ad impreziosire ulteriormente la performance live, le coreografie e i ballerini di Modulo Agency con la supervisione di Laccio.