Sfera Ebbasta sarà padre per la prima volta: “Il nostro gioiello”

Sfera Ebbasta ha annunciato di aspettare il suo primo figlio insieme a Angelina Lacour.

Insieme alla fidanzata Angelina Lacour, Sfera Ebbasta ha annunciato che presto diventerà padre per la prima volta.

Sfera Ebbasta avrà un figlio

Sfera Ebbasta ha annunciato via social che presto sarà papà per la prima volta: lui e la fidanzata Angelina Lacour sono in attesa di un bebè e sui social i due si sono mostrati sorridenti e con in mano un’ecografia (mentre, la modella, ha mostrato il suo primo accenno di pancia).

“Il nostro gioiello più prezioso”, ha scritto l’ex giudice di X Factor abbracciando la sua fidanzata.

Sfera Ebbasta e Angelina Lacour: l’amore

I due si sono conosciuti durante l’estate 2019 a Ibiza e da allora non si sono più lasciati. La coppia convive a Milano e in tanti tra i loro fan hanno accolto con gioia la notizia del loro bebè in arrivo. In tanti tra i colleghi e gli amici di Sfera Ebbasta gli hanno fatto le congratulazioni via social e sono impazienti di conoscere tutti i dettagli in merito alla gravidanza.

Sfera Ebbasta: la gravidanza di Angelina Lacour

La fidanzata del rapper è appena entrata nella 14esima settimana di gravidanza e pertanto il suo bebè è atteso per i primi mesi dell’estate 2022. Al momento Angelina Lacour e Sfera Ebbasta hanno preferito mantenere il massimo riserbo sul bebè in arrivo e non è noto se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia. Il cantante ha anche preferito tenere top secret quelli che potrebbero essere i nomi da loro scelti per il loro primo bebè, e lui e la modella finora avevano cercato di non far trapelare la notizia (che hanno voluto dare personalmente attraverso i social).

Angelina Lacour lavora come modella e influencer e è possibile che, a causa della gravidanza, dovrà prendere una pausa dai suoi impegni di lavoro nei prossimi mesi.