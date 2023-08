Sfida Musk-Zuckerberg all'Arena? Il sindaco di Verona: "Vedremo..."

Roma, 16 ago. (askanews) – Il sindaco di Verona Damiano Tommasi si limita a rispondere a una domanda sulla possibilità che la sfida MMA tra Elon Musk e Mark Zuckerberg si tenga all’Arena di Verona con un “vedremo”, ma sottolinea che l’anfiteatro scaligero si candida a ospitare altri eventi sportivi dopo il successo del match di apertura dell’Eurovolley Femminile 2023, tra Italia e Romania, ieri sera. Tommasi tiene anche a esprimere la sua soddisfazione per aver portato lo sport all’interno dell’Arena, dopo 35 anni.

“Sono di parte per mille motivi, sia perché amo lo sport sia perché abbiamo l’onore e l’onere di avere questo Anfiteatro – ha detto ad askanews il primo cittadino al termine della partita vinta dall’Italia per tre set a zero -. Per noi valorizzarlo con lo sport è stato il massimo. Ci sono voluti 35 anni per riuscire a trovare la quadra e soprattutto la squadra per lavorare a questo progetto. Credo che oggi si sia iniziato un nuovo corso, soprattutto per lo sport italiano e credo che si possa immaginare eventi di livello internazionali unici perché la location è unica e lo sport di altissimo livello merita di essere celebrato all’interno di questo anfiteatro”.

Quindi anche il match di MMA tra i due magnati Musk e Zuckerberg? “Di certo faremo di tutto perché non passino altri 35 anni prima di avere un nuovo evento sportivo. La particolarità di questa sera (ieri sera, ndr) – ha aggiunto Tommasi – è che per la prima volta la maglia azzurra è entrata in una competizione agonistica. Questo è il nostro obiettivo. Per altri eventi all’Arena ci sarà modo di parlarne”.