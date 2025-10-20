Sfide al cessate il fuoco di Gaza: violenza persistente e sforzi diplomatici in corso

Dalla attuazione di un cessate il fuoco il 10 ottobre, la situazione nella Striscia di Gaza è rimasta precaria. I rapporti indicano che quasi 100 palestinesi hanno perso la vita a causa della violenza rinnovata. La fragile pace è stata segnata da azioni militari continuative, suscitando preoccupazioni significative riguardo al futuro dell’accordo.

Incidenti recenti e violenza in corso

Le forze israeliane hanno condotto attacchi aerei e ingaggiato scontri a fuoco che hanno comportato vittime civili. Secondo i rapporti dell’agenzia palestinese di difesa civile, quattro persone sono state uccise in due incidenti separati mentre cercavano di valutare i danni alle loro abitazioni nell’area di al-Shaaf, situata nella parte orientale di Gaza City.

Affermazioni di violazioni del cessate il fuoco

Le forze armate israeliane hanno giustificato queste azioni affermando che il loro fuoco era diretto verso militanti che avevano invaso un’area designata, chiamata linea gialla. Questo confine, delineato in una mappa presentata dall’ex presidente statunitense Donald Trump, segna il limite oltre il quale le truppe israeliane dovrebbero rimanere secondo i termini del cessate il fuoco.

I residenti di Gaza City hanno manifestato confusione riguardo all’esatta posizione di questo confine, a causa dell’assenza di segnaletica visibile. Un residente locale, Samir, ha commentato: “L’intera area è devastata. Abbiamo visto le mappe, ma non riusciamo a identificare dove siano quelle linee.”

Da quando è stato avviato il cessate il fuoco, una serie di esplosioni di violenza ha portato a almeno 97 vittime tra i palestinesi, sollevando allarmi sulla durata dell’accordo.

Colpe e accuse tra Israele e Hamas

Dietro la superficie di questi eventi tragici si cela un gioco di accuse tra Israele e Hamas, ciascuno dei quali accusa l’altro di violare i termini del cessate il fuoco. Recentemente, attacchi aerei israeliani avrebbero causato la morte di 42 persone, inclusi bambini, con l’esercito che ha affermato che questi attacchi erano una risposta a una presunta violazione da parte di Hamas, che avrebbe portato alla morte di due soldati israeliani a Rafah.

Risposta di Hamas e preoccupazioni umanitarie

Hamas ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’incidente, dichiarando di non avere contatti con le proprie unità che operano in aree sotto controllo israeliano. Un portavoce del gruppo ha suggerito che Israele sta fabbricando scuse per giustificare ulteriori azioni militari. Inoltre, Hamas ha indicato il proprio impegno nel restituire i resti dei prigionieri israeliani, sebbene affronti significative difficoltà logistiche a causa della devastazione diffusa a Gaza.

La situazione umanitaria è ulteriormente peggiorata dopo le minacce di Israele di sospendere le spedizioni di aiuti a Gaza. Sebbene la consegna degli aiuti sia ripresa, numerosi ostacoli persistono. Il corrispondente di Al Jazeera, Tareq Abu Azzoum, ha osservato che l’esercito israeliano continua a ostacolare i camion di aiuti in diversi posti di blocco, suscitando timori tra i palestinesi che la fragile tregua possa collassare.

Impegni diplomatici internazionali

In luce di questi sviluppi, i diplomatici statunitensi hanno intensificato i loro sforzi per rafforzare il cessate il fuoco. Recentemente, due inviati dell’amministrazione Trump, tra cui l’inviato speciale Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per discutere la situazione.

Il focus immediato di queste discussioni diplomatiche sembra riguardare la disarmonia di Hamas e facilitare ulteriori ritiri israeliani dalle aree attualmente controllate a Gaza. Inoltre, si stanno considerando modalità per stabilire una struttura di governo per il territorio dilaniato dalla guerra, che includerebbe un monitoraggio internazionale.

Il ruolo dell’Egitto nelle negoziazioni

